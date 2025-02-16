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Ракурс
На ТОТ рашисти активно «віджимають» майно українців

Понад 500 квартир українців в окупованому Сіверськодонецьку рашисти оголосили «безхазяними» — ОВА

16 лют 2025, 15:16
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У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку вже 504 квартири у багатоповерхівках російські загарбники визнали «безхазяйними» і вирішили «віджати».

Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що власники цих квартир не заявили про свої права упродовж 30 діб від дати виявлення їхньої відсутності — своєчасно не з’явилися, оскільки евакуювалися в безпечні регіони України чи за кордон.

Слід зазначити, що мова йде про вцілілі об'єкти нерухомості, які придатні для проживання. Більшість житла в місті зруйнована або сильно пошкоджена, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що до переліку «націоналізованого» потрапила низка нежитлових приміщень — магазини, аптеки, банки, перукарні, похоронне бюро тощо.

Кількість таких об'єктів зростатиме щомісячно — із затвердженням окупантами чергового списку майна на «націоналізацію, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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