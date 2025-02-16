Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак

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Ракурс

Нікопольський район Дніпровської області за день пережив півтора десятка ворожих атак — рашисти били артилерією, атакували дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БПЛА.

Про це сьогодні, 16 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок російських атак у Нікополі:

через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік;

74-річний місцевий житель постраждав. У нього забій ноги, одужувати буде вдома;

є пошкодження на двох підприємствах;

понівечені 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, чотири автівки, гараж, газогони та електромережі.

Крім того, у Марганецькій громаді ворожим снарядом потрощило приватну оселю.