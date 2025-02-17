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ФРГ направила в Украину боеприпасы для танков Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T и Gepard

ФРГ направила в Украину боеприпасы для танков Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T и Gepard

17 фев 2025, 18:47
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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України.

Зокрема, туди увійшли боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем ППО IRIS-T і Gepard, гаубиці Zuzana, дрони різних типів, машини для розмінування, снаряди до артилерії та інше.

До нового пакта увійшли:

  • 56 бронемашин MRAP;
  • боєприпаси для Leopard 1 та Marder;
  • 41 тис. снарядів для GEPARD;
  • ракети IRIS-T SLM/SLS;
  • чотири САУ Zuzana 2;
  • 50 тис. снарядів 155 мм і 2 тис. 122 мм;
  • 300 ударних дронів HF-1;
  • 339 розвідувальних дронів (VECTOR, RQ-35 HEIDRUN, SONGBIRD, HORNET);
  • два танки для розмінування WISENT 1.

Источник: Ракурс


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