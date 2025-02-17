ФРГ направила в Украину боеприпасы для танков Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T и Gepard

https://racurs.ua/n204134-frg-napravila-v-ukrainu-boepripasy-dlya-tankov-leopard-bmp-marder-sistem-iris-t-i-gepard.html

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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України.

Зокрема, туди увійшли боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем ППО IRIS-T і Gepard, гаубиці Zuzana, дрони різних типів, машини для розмінування, снаряди до артилерії та інше.

До нового пакта увійшли: