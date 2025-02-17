ФРН надіслала в Україну боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T і Gepard

https://racurs.ua/ua/n204134-frn-nadislala-v-ukrayinu-boieprypasy-do-tankiv-leopard-bmp-marder-system-iris-t-i-gepard.html

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Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України.

Зокрема, туди увійшли боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем ППО IRIS-T і Gepard, гаубиці Zuzana, дрони різних типів, машини для розмінування, снаряди до артилерії та інше.

До нового пакта увійшли: