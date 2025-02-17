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ФРН надіслала в Україну боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T і Gepard
ФРН надіслала в Україну боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем IRIS-T і Gepardhttps://racurs.ua/ua/n204134-frn-nadislala-v-ukrayinu-boieprypasy-do-tankiv-leopard-bmp-marder-system-iris-t-i-gepard.htmlРакурс
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України.
Зокрема, туди увійшли боєприпаси до танків Leopard, БМП Marder, систем ППО IRIS-T і Gepard, гаубиці Zuzana, дрони різних типів, машини для розмінування, снаряди до артилерії та інше.
До нового пакта увійшли:
- 56 бронемашин MRAP;
- боєприпаси для Leopard 1 та Marder;
- 41 тис. снарядів для GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM/SLS;
- чотири САУ Zuzana 2;
- 50 тис. снарядів 155 мм і 2 тис. 122 мм;
- 300 ударних дронів HF-1;
- 339 розвідувальних дронів (VECTOR, RQ-35 HEIDRUN, SONGBIRD, HORNET);
- два танки для розмінування WISENT 1.