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Переговоры США и рф: о чем договорились в Эр-Рияде
Переговоры США и рф: о чем договорились в Эр-Риядеhttps://racurs.ua/n204154-peregovory-ssha-i-rf-o-chem-dogovorilis-v-er-riyade.htmlРакурс
Держсекретар США Рубіо та очільник МЗС росії домовились створити групи, щоб «як найшвидше» розпочати роботу над тим, щоб припинити війну рф проти України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Держдепу
За цими ж даними, вони домовились створити механізм консультацій для усунення «подразників» у відносинах рф і США. Ці зусилля нині перебувають на початковій стадії.
Одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру, — заявила речниця Держдепартаменту Таммі Брюс після зустрічей у Саудівській Аравії, передає Reuters.
США та росія в обідню пору 18 лютого завершили перемовин в Саудівській Аравії. Помічник президента рф Юрій Ушаков заявив, що це «пройшло непогано» і додав, що дві країни домовились «враховувати інтереси один одного».
За його словами, зустріч путіна і Трампа «навряд чи відбудеться наступного тижня», конкретну дату поки назвати складно, додав він. Раніше про ймовірну зустріч писали в Bloomberg з посиланням на джерела.
Делегації двох країн провели «дуже серйозну розмову з усіх питань», стверджує помічник диктатора рф без деталей. Загалом Ушаков заявив, що «поки важко сказати, що позиції росії і США зближуються, але розмова про це йшла». Також він додав, що команди двох країн почнуть контакти щодо України «у свій час».
Американська сторона наразі не коментувала ці перемовини. Напередодні президент Володимир Зеленський вказав на те, що Київ не був запрошений до участі в цих переговорах. Телеканал NBC раніше повідомляв, що США планували зустрітися з представниками росії та України окремо, а потім провести спільні переговори.