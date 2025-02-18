Переговоры США и рф: о чем договорились в Эр-Рияде

https://racurs.ua/n204154-peregovory-ssha-i-rf-o-chem-dogovorilis-v-er-riyade.html

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Держсекретар США Рубіо та очільник МЗС росії домовились створити групи, щоб «як найшвидше» розпочати роботу над тим, щоб припинити війну рф проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Держдепу

За цими ж даними, вони домовились створити механізм консультацій для усунення «подразників» у відносинах рф і США. Ці зусилля нині перебувають на початковій стадії.

Одного телефонного дзвінка, за яким слідує одна зустріч, недостатньо для встановлення тривалого миру, — заявила речниця Держдепартаменту Таммі Брюс після зустрічей у Саудівській Аравії, передає Reuters.