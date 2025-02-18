В трех бригадах, воюющих на Кураховском направлении, сменили комбригов

https://racurs.ua/n204164-v-treh-brigadah-vouuschih-na-kurahovskom-napravlenii-smenili-kombrigov.html

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У трьох бригадах, які воюють на Курахівському напрямку, змінили комбригів. Йдеться про 33 окрему механізовану бригаду, 46 окрему аеромобільну бригаду та 35 бригаду морської піхоти.

Про це «Суспільному» сказали пресофіцери, джерела серед військових цих бригад та Генштаб.

Полковник Дмитро Паліса став командиром 33 ОМБр. Він замінив на посаді полковника Юрія Гупалюка.

Підполковник Дмитро Капітула став комбригом 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Він був командиром одного з батальйонів 95 окремої десантно-штурмової бригади. Капітула замінив на посаді полковника Віталія Золотарьова, якого звільнили з посади наприкінці січня 2024 року.

Полковник Олексій Булахов очолив 35 бригаду морської піхоти. Булахов — один з захисників Маріуполя. Він був звільнений з полону у вересні 2022 року. До полону він командував повітряно-десантною службою 36-ї окремої бригади морської піхоти.