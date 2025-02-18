Восемь россиян потеряли зрение из-за дистанционного подрыва FPV-очков

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Ракурс

Восьмеро російських операторів дронів втратили зір через дистанційний підрив FPV-окулярів, поставлених волонтерськими організаціями.

Про це інформує «Мілітарний» з посиланням на Telegram-канал «Досье Шпиона».

Повідомляється, що на початку лютого в різних підрозділах ЗС рф сталася серія диверсій, пов’язаних із дистанційним підривом FPV-окулярів.

У період із січня по лютий 2025 року низка громадських організацій відправила приблизно 80 комплектів FPV-окулярів Skyzone Cobra до різних підрозділів ЗС рф.

Усі організації отримали товар від однієї й тієї ж особи, яка надала його як безоплатну допомогу для російських військових.

Перший випадок підриву саморобного вибухового пристрою, вбудованого в окуляри, зафіксовано 4 лютого на території Бєлгородської області.

Внаслідок вибуху військовослужбовець отримав травми обличчя та очей.

У період із 4 по 7 лютого зафіксовано ще сім вибухів аналогічних пристроїв у Курській, Луганській та Донецькій областях.

Усередині FPV-окулярів виявлено вибухову речовину C-4, детонатор і батарею. Пристрій активується під час запуску вентилятора охолодження. Ілюстративне фото російського зовнішнього пілота FPV. Фото з відкритих джерел.

Наразі триває пошук і вилучення замінованих окулярів. За інформацією «Досье Шпиона», відправник посилок 3 лютого покинув росію, вилетівши рейсом Москва — Стамбул.

Варто зазначити, що офіційних коментарів від представників українських спецслужб немає.