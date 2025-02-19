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В Украине продолжают применять отключение электроэнергии

Графики ограничений для промышленности на 20 февраля возрастут — Укрэнерго

19 фев 2025, 18:35
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В Україні завтра, 20 лютого, застосовуватимуть заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час застосування обмежень становитиме з 05.00 до 21.00. Таким чином, час дії обмежень збільшується — на сьогодні, 19 лютого, обмеження впроваджувалися лише на періоди з 6.00 до 09.00 та з 15.00 до 22.00.

Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, проте українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

Сьогодні вранці «Укренерго» повідомляло, що споживання електроенергії тримається на стабільно високому рівні. Внаслідок нічної дронової атаки на об'єкти енергетики була знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській області.

Источник: Ракурс


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