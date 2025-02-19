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Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по Купянску — из-под завалов достали тело погибшего (ФОТО, ВИДЕО)

19 фев 2025, 19:57
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Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, завдали авіаударів по приватному сектору міста Куп’янська Харківської області.

Внаслідок ударів російської авіації загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, — розповіли у відомстві. — З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н. Пожежу було оперативно ліквідовано.

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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