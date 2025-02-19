Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по Купянску — из-под завалов достали тело погибшего (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204187-rashisty-udarili-po-kupyansku-iz-pod-zavalov-dostali-telo-pogibshego-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, завдали авіаударів по приватному сектору міста Куп’янська Харківської області.
Внаслідок ударів російської авіації загинула людина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті обстрілу сталася руйнація житлового будинку, з послідуючим займанням дерев’яних конструкцій. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, — розповіли у відомстві. — З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 р.н. Пожежу було оперативно ліквідовано.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...