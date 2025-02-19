Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: ГСЧС
Рашисты ударили КАБами по Константиновке — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204182-rashisty-udarili-kabami-po-konstantinovke-dvoe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, завдали удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині.
Внаслідок авіаудару є загиблі та поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двоє людей поранені, — розповіли у відомстві.
Наразі авіарійно-рятувальні роботи вже завершені. Загалом рятувальники розібрали 13 т. будівельних конструкцій. Зазначається, що рятувальні роботи доводилося призупиняти через небезпеку повторних обстрілів.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...