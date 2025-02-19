Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: ГСЧС

Рашисты ударили КАБами по Константиновке — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

19 фев 2025, 16:34
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, завдали удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині.

Внаслідок авіаудару є загиблі та поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двоє людей поранені, — розповіли у відомстві.

Наразі авіарійно-рятувальні роботи вже завершені. Загалом рятувальники розібрали 13 т. будівельних конструкцій. Зазначається, що рятувальні роботи доводилося призупиняти через небезпеку повторних обстрілів.

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров