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Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: ДСНС
Рашисти вдарили КАБами по Костянтинівці — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204182-rashysty-vdaryly-kabamy-po-kostyantynivci-dvoie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, завдали удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині.
Внаслідок авіаудару є загиблі та поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двоє людей поранені, — розповіли у відомстві.
Наразі авіарійно-рятувальні роботи вже завершені. Загалом рятувальники розібрали 13 т. будівельних конструкцій. Зазначається, що рятувальні роботи доводилося призупиняти через небезпеку повторних обстрілів.
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