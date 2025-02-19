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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБами по Костянтинівці — двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

19 лют 2025, 16:34
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 лютого, завдали удару керованими авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині.

Внаслідок авіаудару є загиблі та поранені, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вибухи спричинили значні руйнування приватного житлового сектору. Надзвичайники виявили під завалами тіла 2 загиблих та ліквідували осередки пожежі. Ще двоє людей поранені, — розповіли у відомстві.

Наразі авіарійно-рятувальні роботи вже завершені. Загалом рятувальники розібрали 13 т. будівельних конструкцій. Зазначається, що рятувальні роботи доводилося призупиняти через небезпеку повторних обстрілів.

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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