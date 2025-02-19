Наслідки російських ударів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204174-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-pidpryiemstvu-v-harkovi.html

Ракурс

Російська армія в ніч на 19 лютого обстріляла Харків.

Близько 3.00 ворожий БпЛА вдарив по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав дрон. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

За словами мера, минулося без постраждалих, однак було пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

З початку доби ворог обстрілював і Харківщину. Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що опівночі ворожий FPV-дрон пошкодив приватне домоволодіння у Куп’янську.

А під ранок російська авіація скинула чотири КАБи по Золочівській громаді. Перша бомба влучила по відкритій місцевість околиці селища Золочів, а друга по відкритій місцевості села Чорноглазівка. Ще дві авіабомби впали по відкритій місцевості села Миронівка.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 19 січня масовано атакувала густонаселений Київський район Одеси, де проживає понад 250 тис. мешканців. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина.

Внаслідок атаки теплопостачання, вода та електроенергія відсутні у 14 школах, 13 дитячих садочках та у великому мікрорайоні забудови — понад 500 будинків.