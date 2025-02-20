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Последствия взрыва в Одессе, фото: «Думская»
В Одессе на парковке прокуратуры взорвали авто (ФОТО)https://racurs.ua/n204212-v-odesse-na-parkovke-prokuratury-vzorvali-avto-foto.htmlРакурс
В Одесі на проспекті Шевченка стався вибух авто, пошкоджень зазнали три машини.
Інцидент трапився на парковці прокуратури, повідомило сьогодні, 20 лютого, видання «Думская».
Зазначається, що пожежі після вибуху не було.
Прес-служба поліції Одещини повідомляє, що внаслідок вибуху люди не постраждали.
На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини, — зазначили у поліції.