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Ракурс
Наслідки вибуху в Одесі, фото: «Думская»

В Одесі на парковці прокуратури підірвали авто (ФОТО)

20 лют 2025, 18:31
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В Одесі на проспекті Шевченка стався вибух авто, пошкоджень зазнали три машини.

Інцидент трапився на парковці прокуратури, повідомило сьогодні, 20 лютого, видання «Думская».

Зазначається, що пожежі після вибуху не було.

Прес-служба поліції Одещини повідомляє, що внаслідок вибуху люди не постраждали.

На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються всі обставини, — зазначили у поліції.

Наслідки вибуху в Одесі, фото: Нацполіція

Наслідки вибуху в Одесі, фото: «Думская»


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