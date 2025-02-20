Наслідки вибуху в Одесі, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n204212-v-odesi-na-parkovci-prokuratury-pidirvaly-avto-foto.html

Ракурс

В Одесі на проспекті Шевченка стався вибух авто, пошкоджень зазнали три машини.

Інцидент трапився на парковці прокуратури, повідомило сьогодні, 20 лютого, видання «Думская».

Зазначається, що пожежі після вибуху не було.

Прес-служба поліції Одещини повідомляє, що внаслідок вибуху люди не постраждали.