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Пропагандисты получили указание продвигать «победные» нарративы, фото: Ura.ru
Российская пропаганда готовится объявить о «победе» в войне — ГУРhttps://racurs.ua/n204223-rossiyskaya-propaganda-gotovitsya-obyavit-o-pobede-v-voyne-gur.htmlРакурс
Російські пропагандисти отримали вказівку просувати «переможні» наративи до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що пропагандистам наказали активізувати зусилля для:
- розпалювання зневіри серед українського суспільства;
- дестабілізації ситуації всередині України;
- дискредитації України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.
Серед ключових наративів ворожих інформаційних атак — «Захід зрадив Україну», «Думка європейців і українців не хвилює ані москву, ані Вашингтон», «США і росія про все домовились за спиною України», «Українська влада — нелегітимна», «Українська армія програє на фронті», «Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги, — наголошують у ГУР.
Крім того, за інформацією ГУР, у рф готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до «круглої дати» 24 лютого 2025 року — третьої річниці початку повномасштабної війни.
Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про «перемогу росії над НАТО», оскільки тривалий час московитська пропаганда описувала війну проти України як війну з Альянсом, — наголошують у ГУР.
У ГУР зазначають, що російська влада доручила своїм спецслужбам максимально використати у підривних інформаційно-психологічних кампаніях активізацію дипломатичних зусиль нової американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року.
Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди росії — статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання «конструктивної сторони конфлікту», — наголошують у ГУР.
У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів кремль застосовує штамп «ворогів миру», — додали у ГУР.