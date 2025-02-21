Законопроект о выходе США из ООН подали в Конгресс

США могут выйти из ООН, фото: PxHere

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У США республіканські законодавці розпочали зусилля щодо виведення країни з Організації Об'єднаних Націй на тлі заяв про те, що ця міжнародна гуманітарна та правозахисна організація не просуває американські інтереси та не узгоджується з політикою нового президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє FoxNews.

Зазначається, що законопроект під назвою під назвою «Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року» подав сенатор Майк Лі — республіканець від штату Юта.

Законопроект передбачає припинення членства США в ООН та її афілійованих органах, а також їх фінансування.

Організація Об'єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників, — заявив Лі. — Ми повинні припинити платити за це.

Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни, — додав він.

За даними американського зовнішньополітичного аналітичного центру Council on Foreign Relations, США надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна, пожертвувавши понад 18 млрд доларів у 2022 році. Це становить приблизно третину всього колективного бюджету ООН. Крім того, у Нью-Йорку розміщена штаб-квартира ООН.

На початку лютого Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини (СПЛ) та заборонив фінансувати Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР), співробітників якого підозрюють у можливій причетності до нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Також Вашингтон планує переглянути своє членство у ЮНЕСКО, яка займається питаннями освіти, науки та культури.

Джерело: FoxNews