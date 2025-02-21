В Никополе в результате повторного российского удара погиб энергетик

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В Никополе при обстреле россиян погиб энергетик ДТЭК, фото: «Никопольская правда»
В Никополе в результате повторного российского удара погиб энергетикhttps://racurs.ua/n204228-v-nikopole-v-rezultate-povtornogo-rossiyskogo-udara-pogib-energetik.htmlРакурс
У Нікополі внаслідок повторного російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК.
Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба компанії.
Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова. Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого був наш колега, — розповіли у компанії.
Зазначається, що загиблому було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика.
У прес-службі Дніпропетровської ОВА вчора повідомляли, що за день рашисти чотири рази обстріляли Нікопольщину.
Один з ударів скінчився трагедією — загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка, — зазначили в ОВА.