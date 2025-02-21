Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Никополе при обстреле россиян погиб энергетик ДТЭК, фото: «Никопольская правда»

В Никополе в результате повторного российского удара погиб энергетик

21 фев 2025, 13:26
999

У Нікополі внаслідок повторного російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба компанії.

Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова. Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого був наш колега, — розповіли у компанії.

Зазначається, що загиблому було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика.

У прес-службі Дніпропетровської ОВА вчора повідомляли, що за день рашисти чотири рази обстріляли Нікопольщину.

Один з ударів скінчився трагедією — загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка, — зазначили в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров