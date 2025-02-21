В Никополе в результате повторного российского удара погиб энергетик

В Никополе при обстреле россиян погиб энергетик ДТЭК, фото: «Никопольская правда»

https://racurs.ua/n204228-v-nikopole-v-rezultate-povtornogo-rossiyskogo-udara-pogib-energetik.html

Ракурс

У Нікополі внаслідок повторного російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба компанії.

Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова. Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого був наш колега, — розповіли у компанії.

Зазначається, що загиблому було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика.

У прес-службі Дніпропетровської ОВА вчора повідомляли, що за день рашисти чотири рази обстріляли Нікопольщину.