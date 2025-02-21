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Ракурс
У Нікополі під час обстрілу росіян загинув енергетик ДТЕК, фото: «Нікопольська правда»

У Нікополі внаслідок повторного російського удару загинув енергетик

21 лют 2025, 13:26
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У Нікополі внаслідок повторного російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК.

Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба компанії.

Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова. Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого був наш колега, — розповіли у компанії.

Зазначається, що загиблому було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика.

У прес-службі Дніпропетровської ОВА вчора повідомляли, що за день рашисти чотири рази обстріляли Нікопольщину.

Один з ударів скінчився трагедією — загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка, — зазначили в ОВА.

Джерело: Ракурс


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