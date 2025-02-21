У Нікополі внаслідок повторного російського удару загинув енергетик

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Нікополі під час обстрілу росіян загинув енергетик ДТЕК, фото: «Нікопольська правда»
У Нікополі внаслідок повторного російського удару загинув енергетикhttps://racurs.ua/ua/n204228-u-nikopoli-vnaslidok-povtornogo-rosiyskogo-udaru-zagynuv-energetyk.htmlРакурс
У Нікополі внаслідок повторного російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК.
Про це сьогодні, 21 лютого, повідомила прес-служба компанії.
Вчора російські окупанти вбили нашого колегу Геннадія Мусатова. Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Окупанти завдали повторного артилерійського удару і влучили в автокран, за кермом якого був наш колега, — розповіли у компанії.
Зазначається, що загиблому було 56 років, 20 з яких він присвятив професії енергетика.
У прес-службі Дніпропетровської ОВА вчора повідомляли, що за день рашисти чотири рази обстріляли Нікопольщину.
Один з ударів скінчився трагедією — загинули чоловіки 57 і 73 років. Поранена жінка, — зазначили в ОВА.