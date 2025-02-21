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Ракурс
Последствия бомбежки Константиновки. Фото: прокуратура

Россияне сбросили авиабомбы на Золочев и Константиновку — есть погибший и раненые

21 фев 2025, 17:21
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Російська авіація продовжує бомбити мирні населені пункти в Україні.

У п’ятницю, 21 лютого, ворог завдав авіаудару по Золочівській громаді. Бомба влучила у проїжджу частину неподалік приватного сектору селища Золочів. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, загорілося легкове авто. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС

Також сьогодні вранці росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Ворожі «ФАБ-250» поцілили по одному з районів населеного пункту.

Внаслідок атаки на місці загинув 40-річний цивільний. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію. Постраждалих госпіталізували.

У Донецькій обласній військовій адміністрації поінформували, що під час удару було пошкоджено дев’ять приватних будинків та три нежитлові приміщення.

Наслідки бомбардування Костянтинівки. Фото: прокуратура

Наслідки бомбардування Костянтинівки. Фото: прокуратура

Нагадаємо, вночі 21 лютого в Черкаській області уламки збитих російських безпілотників пошкодили корівник місцевого фермера — легкі травми отримали кількадесят корів.

Источник: Ракурс


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