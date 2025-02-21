Наслідки удару по Золочеву. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204235-rosiyany-skynuly-aviabomby-na-zolochiv-ta-kostyantynivku-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

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Російська авіація продовжує бомбити мирні населені пункти в Україні.

У п’ятницю, 21 лютого, ворог завдав авіаудару по Золочівській громаді. Бомба влучила у проїжджу частину неподалік приватного сектору селища Золочів. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, загорілося легкове авто. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Також сьогодні вранці росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Ворожі «ФАБ-250» поцілили по одному з районів населеного пункту.

Внаслідок атаки на місці загинув 40-річний цивільний. Жінка та чоловік віком 63 і 64 роки отримали мінно-вибухові травми, осколкове поранення та контузію. Постраждалих госпіталізували.

У Донецькій обласній військовій адміністрації поінформували, що під час удару було пошкоджено дев’ять приватних будинків та три нежитлові приміщення.

Нагадаємо, вночі 21 лютого в Черкаській області уламки збитих російських безпілотників пошкодили корівник місцевого фермера — легкі травми отримали кількадесят корів.