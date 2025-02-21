На Черкащині уламки БПЛА травмували десятки корів — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204222-na-cherkaschyni-ulamky-bpla-travmuvaly-desyatky-koriv-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
В межах Черкащини сили ППО знищили 30 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що в Черкаському районі уламками збитих безпілотників було пошкоджено корівник місцевого фермера — легкі травми отримали кількадесят корів.
Обстеження території триває.
Повітряні сили у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні, 21 лютого (із 19.00 20 лютого), ворог атакував Україну загалом 160 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово.
Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із тимчасово окупованого Криму.
Станом на 08.00:
- підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях;
- 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина, — додали в Повітряних силах.