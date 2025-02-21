Последствия падения обломков вражеских БПЛА в Черкасской области, фото: Игорь Табурец

https://racurs.ua/n204222-v-cherkasskoy-oblomki-bpla-travmirovali-desyatki-korov-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

В межах Черкащини сили ППО знищили 30 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що в Черкаському районі уламками збитих безпілотників було пошкоджено корівник місцевого фермера — легкі травми отримали кількадесят корів.

Обстеження території триває.

Повітряні сили у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні, 21 лютого (із 19.00 20 лютого), ворог атакував Україну загалом 160 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово.

Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08.00:

підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях;

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).