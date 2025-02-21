Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия падения обломков вражеских БПЛА в Черкасской области, фото: Игорь Табурец

В Черкасской обломки БПЛА травмировали десятки коров — ОВА (ФОТО)

21 фев 2025, 09:44
999

Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

В межах Черкащини сили ППО знищили 30 російських безпілотників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що в Черкаському районі уламками збитих безпілотників було пошкоджено корівник місцевого фермера — легкі травми отримали кількадесят корів.

Обстеження території триває.

Наслідки падіння уламків ворожих БПЛА на Черкащині, фото: Ігор Табурець

Повітряні сили у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на сьогодні, 21 лютого (із 19.00 20 лютого), ворог атакував Україну загалом 160 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Шаталово.

Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08.00:

  • підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях;
  • 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина, — додали в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров