ВСУ впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Фото:

https://racurs.ua/n204237-ukrainskie-zaschitniki-vpervye-unichtojili-puteprokladchik-bat-2-okkupantov-video.html

Ракурс

Російський шляхопрокладач БАТ-2 вперше був знищений у ході бойових дій в Україні.

Ворожу ціль виявили та знищили на Лиманському напрямку. Крім того, на цій ділянці фронту оператори FPV-дронів зуміли спалити велику кількість ворожої техніки — МТЛБ, дві вантажівки, гармату, «буханку» та мотоцикл. Про це ОСУВ «Хортиця» 21 лютого повідомило у Telegram.

Як відомо, БАТ-2 (бульдозер на артилерійському тягачі) — це радянський шляхопрокладач на базі тягача МТ-Т, який був розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. Була випущена обмежена кількість одиниць цієї техніки.

Ця машина призначена для механізації інженерних робіт при прокладанні шляхів, підготовці й утриманню військових доріг. БАТ використовують для переміщення ґрунту при влаштуванні переходів через яри та рови, влаштування спусків до переправ, розчищення маршруту руху від чагарників, дерев тощо.

Професійну роботу українських захисників показала 63-ма окрема механізована бригада ЗСУ. На кадрах можна побачити, як оператори БпЛА влучно розносять на шматки ворожу техніку.

Нагадаємо, бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ зачистили лісосмугу, з якої ворожі війська контролювали проходи до захопленого промислового об'єкта на Донеччині та ліквідували шістьох окупантів.