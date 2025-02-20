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Знищення російських загарбників, скріншот відео
ССО знищили шість окупантів та бліндаж ворога на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204216-sso-znyschyly-shist-okupantiv-ta-blindaj-voroga-na-donechchyni-video.htmlРакурс
Воїни 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили лісосмугу, з якої ворожі війська контролювали проходи до захопленого промислового об'єкта на Донеччині та ліквідували шістьох окупантів.
Відповідне відео сьогодні, 20 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Група приховано зайшла до лісосмуги та виявила двох військових противника у «норах». Інша схованка окупантів виявилася бетонним бліндажем, в який оператори закинули 15 кілограмів вибухівки, — вказано в описі відео. — Внаслідок потужного вибуху, перекриття бліндажа обсипалося — ніхто з ворогів не вижив.
Зазначається, що завдяки виконанню цього завдання дві інші підгрупи ССО «залетіли» в промислову зону на броньованих Humvee, зачистили всі будівлі та вибили ворожу піхоту.