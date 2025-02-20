Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n204216-sso-unichtojili-shest-okkupantov-i-blindaj-vraga-na-donetchine-video.html

Ракурс

Воїни 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили лісосмугу, з якої ворожі війська контролювали проходи до захопленого промислового об'єкта на Донеччині та ліквідували шістьох окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 20 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Група приховано зайшла до лісосмуги та виявила двох військових противника у «норах». Інша схованка окупантів виявилася бетонним бліндажем, в який оператори закинули 15 кілограмів вибухівки, — вказано в описі відео. — Внаслідок потужного вибуху, перекриття бліндажа обсипалося — ніхто з ворогів не вижив.

Зазначається, що завдяки виконанню цього завдання дві інші підгрупи ССО «залетіли» в промислову зону на броньованих Humvee, зачистили всі будівлі та вибили ворожу піхоту.