Ракурсhttps://racurs.ua/
Е-рецепт и Е-направление теперь будет поступать в Viber
Е-рецепт и Е-направление теперь будет поступать в Viberhttps://racurs.ua/n204255-e-recept-i-e-napravlenie-teper-budet-postupat-v-viber.htmlРакурс
Е-рецепт та Е-направлення відтепер надходитиме у Viber.
З 20 лютого 2025 року повідомлення з Електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення надходитимуть у Viber, повідомили у Національній службі здоров’я України.
СМС-повідомлення при цьому залишаться як гарантований канал доставки таких повідомлень.
Наступним етапом доставки повідомлень з ЕСОЗ буде доставка пуш повідомлень через Дію. Про це також додатково проінформуємо.
Якщо пацієнт не має телефону?
Пацієнти, які не мають телефону, як і раніше, зможуть отримати інформаційну довідку.
При реєстрації в електронній системі охорони здоров’я пацієнтів, які не мають телефону, з типом методу автентифікації пацієнта «за документами» лікар створює е-рецепт, е-направлення та роздруковує інформаційну довідку, яка дублює ту ж інформацію, що у е-рецепті чи е-направленні, а також додатково код підтвердження.