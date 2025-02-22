Е-рецепт та Е-направлення відтепер надходитиме у Viber

https://racurs.ua/ua/n204255-e-recept-ta-e-napravlennya-vidteper-nadhodytyme-u-viber.html

Ракурс

Е-рецепт та Е-направлення відтепер надходитиме у Viber.

З 20 лютого 2025 року повідомлення з Електронної системи охорони здоровʼя з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення надходитимуть у Viber, повідомили у Національній службі здоров’я України.

СМС-повідомлення при цьому залишаться як гарантований канал доставки таких повідомлень.

Наступним етапом доставки повідомлень з ЕСОЗ буде доставка пуш повідомлень через Дію. Про це також додатково проінформуємо.

Якщо пацієнт не має телефону?

Пацієнти, які не мають телефону, як і раніше, зможуть отримати інформаційну довідку.

При реєстрації в електронній системі охорони здоров’я пацієнтів, які не мають телефону, з типом методу автентифікації пацієнта «за документами» лікар створює е-рецепт, е-направлення та роздруковує інформаційну довідку, яка дублює ту ж інформацію, що у е-рецепті чи е-направленні, а також додатково код підтвердження.