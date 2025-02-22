На ЧАЭС обнаружили новую ячейку тления - ГСЧС частично раскрыла укрытие

https://racurs.ua/n204257-na-chaes-obnarujili-novuu-yacheyku-tleniya-gschs-chastichno-raskryla-ukrytie.html

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На Чорнобильській АЕС виявили новий осередок тління. Дев’ятий день триває ліквідація наслідків атаки рф.

Як запевняють у ДСНС України, виходу радіоактивних речовин немає.

Рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 14 лютого російський дрон влучив у саркофаг на Чорнобильській АЕС — там почалася пожежа.