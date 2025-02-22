Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На ЧАЭС обнаружили новую ячейку тления - ГСЧС частично раскрыла укрытие

На ЧАЭС обнаружили новую ячейку тления — ГСЧС частично раскрыла укрытие

22 фев 2025, 13:58
999

На Чорнобильській АЕС виявили новий осередок тління. Дев’ятий день триває ліквідація наслідків атаки рф.

Як запевняють у ДСНС України, виходу радіоактивних речовин немає.

Рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 14 лютого російський дрон влучив у саркофаг на Чорнобильській АЕС — там почалася пожежа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров