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Ракурс
На ЧАЕС виявили новий осередок тління - ДСНС частково розкрила укриття

На ЧАЕС виявили новий осередок тління — ДСНС частково розкрила укриття

22 лют 2025, 13:58
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На Чорнобильській АЕС виявили новий осередок тління. Дев’ятий день триває ліквідація наслідків атаки рф.

Як запевняють у ДСНС України, виходу радіоактивних речовин немає.

Рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки. Здійснюється постійний моніторинг з використанням БпЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 14 лютого російський дрон влучив у саркофаг на Чорнобильській АЕС — там почалася пожежа.

Джерело: Ракурс


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