В Киеве до 30 человек возросло число погибших в результате российских обстрелов. Фото:

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У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.

Вночі 3 липня рятувальники вилучили ще три тіла з-під завалів житлового багатоповерхового будинку в Дарницькому районі Києва. Кількість загиблих зросла до 30 людей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Сьогодні в столиці День жалоби. У місті приспустять державні прапори. Проведення будь-яких розважальних заходів заборонено.

Нагадаємо, вночі 2 липня Київ зазнав масованої атаки. Країна-агресор Росія атакувала столицю ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами.

В місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях. Пошкоджено понад 130 житлових будинків, станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства. У Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки з першого по шостий поверх — були знищені 64 квартири.

Вчора ввечері було відомо про 23 загиблих осіб та 100 постраждалих, серед яких троє малолітніх та неповнолітня дитина.