Российский дрон атаковал авто в Купянске. Фото: прокуратура

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Ракурс

Російський БпЛА атакував цивільний автомобіль на виїзді з Куп’янська у Харківській області.

У суботу, 22 лютого, о 9.15 російські окупанти спрямували FPV-дрон у цивільне авто, яке їхало дорогою на виїзд з міста. Поранення внаслідок удару дістали 63-річний чоловік та 58-річна жінка. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Постраждалі з численними травмами були госпіталізовані до лікарні. А машина, в яку влучив безпілотник, була повністю знищена вогнем.

Правоохоронці за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи для документування воєнних злочинів, скоєних армією країни-агресора.

Нагадаємо, 22 лютого російська авіація скинула щонайменше сім авіабомб на Костянтинівку. Зафіксоване пряму влучання у багатоповерховий житловий будинок, частина якого обвалилася. Попередньо відомо про двох загиблих та чотирьох поранених цивільних, одна жінка перебуває у тяжкому стані.