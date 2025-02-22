Сім бомб скинув ворог на Костянтинівку. Фото: соцмережі

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Сім бомб на Костянтинівку скинула російська авіація у суботу, 22 лютого.

Місто окупанти атакували «ФАБ-250». Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з першого по п’яті поверхи, зафіксовано багато руйнувань у приватному секторі. Про це Національна поліція України та керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомили у Telegram.

Загинули двоє осіб — чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено четверо осіб. Найстаршу постраждалу поліцейські парамедики евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених є переселенці з Бахмута.

Під завалами можуть бути люди, тому пошукова операція триває.

Попередньо відомо, що зруйновано 66 цивільних об'єктів: 10 багатоквартирних і 21 приватний будинки, промислові об'єкти, магазин, автостоянки, 16 гаражів, дев’ять автомобілів, два ЛЕП та два газопроводи.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російська авіація скинула щонайменше чотири авіабомби на Костянтинівку. Зафіксоване пряму влучання у багатоповерховий житловий будинок, частина якого обвалилася. Попередньо було відомо про трьох поранених цивільних.