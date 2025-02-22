Мужчина подстрелил работника ТЦК в Одессе. Фото: полиция

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Ракурс

Напад на військовослужбовця Територіального центру комплектування стався в Одесі.

У суботу, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар під час перевірки документів виник конфлікт між 28-річним жителем Березівського району та військовослужбовцями ТЦК та СП. Громадянин розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військкомів та декілька вистрілив у його бік з травматичної зброї. Після цього цивільний утік. Про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Поліцейські затримали правопорушника й передали його слідчим Служби безпеки України.

Водночас Одеський обласний ТЦК та СП поінформував у Facebook, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому в Жовкві Львівської області було скоєно напад на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував двох мобілізованих до місцевої лікарні на ВЛК. Двоє невідомих завдали йому різаних ран гострим предметом та втекли.