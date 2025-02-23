Трамп убежден, что договорится о прекращении огня уже «на этой неделе» — Белый домhttps://racurs.ua/n204271-tramp-ubejden-chto-dogovoritsya-o-prekraschenii-ognya-uje-na-etoy-nedele-belyy-dom.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з рф для припинення конфлікту, припускаючи, що кінець трирічної війни може настати вже «цього тижня».
Про це заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт, повідомляє The Hill.
Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня, — заявила вона журналістам.
За словами Левітт, радник Трампа з національної безпеки Метт Уолтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент залучений в обговорення запропонованої угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин.
Коли мова йде про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це поверне американські податки, — наголосила вона. — Це також буде велике економічне партнерство між Сполученими Штатами та українським народом, а також відбудова країни після цього.
Джерело: The Hill