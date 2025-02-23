Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n204271-tramp-ubejden-chto-dogovoritsya-o-prekraschenii-ognya-uje-na-etoy-nedele-belyy-dom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з рф для припинення конфлікту, припускаючи, що кінець трирічної війни може настати вже «цього тижня».

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт, повідомляє The Hill.

Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня, — заявила вона журналістам.

За словами Левітт, радник Трампа з національної безпеки Метт Уолтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент залучений в обговорення запропонованої угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин.

Коли мова йде про критично важливі корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це поверне американські податки, — наголосила вона. — Це також буде велике економічне партнерство між Сполученими Штатами та українським народом, а також відбудова країни після цього.

Джерело: The Hill