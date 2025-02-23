Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 22 лютого, пізно ввечері здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще п’ятеро (чотири жінки та чоловік) людей поранені, троє в лікарні. Одна жінка у вкрай тяжкому стані в реанімації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зазначається, що, за попередніми даними, у місті пошкоджено:

12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури;

пансіонат для людей похилого віку;

церква;

соціальні та промислові будівлі;

АЗС та автомобілі.

Також вночі над Дніпропетровською областю було збито три ворожі безпілотники.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок нічного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу сталася пожежа на площі 60 кв. м, яку ліквідували рятувальники.