Рашисты ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n204273-rashisty-nochu-nanesli-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 22 лютого, пізно ввечері здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу.
Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще п’ятеро (чотири жінки та чоловік) людей поранені, троє в лікарні. Одна жінка у вкрай тяжкому стані в реанімації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що, за попередніми даними, у місті пошкоджено:
- 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури;
- пансіонат для людей похилого віку;
- церква;
- соціальні та промислові будівлі;
- АЗС та автомобілі.
Також вночі над Дніпропетровською областю було збито три ворожі безпілотники.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок нічного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу сталася пожежа на площі 60 кв. м, яку ліквідували рятувальники.
Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні, — розповіли у відомстві.