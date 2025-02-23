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Украину атаковало рекордное количество беспилотников, инфографика: Воздушные силы
Рекордное количество беспилотников запустили рашисты ночью по Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n204270-rekordnoe-kolichestvo-bespilotnikov-zapustili-rashisty-nochu-po-ukraine-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 23 лютого (із 19.00 22 лютого), атакували Україну рекордною кількістю безпілотників.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували Україну:
- 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Орла, Брянська, Курська, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська;
- трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.
Станом на 08.00:
- підтверджено збиття 138 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях;
- 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в росію.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, за даними ДСНС, у Києві:
- у Голосіївському районі виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку, ліквідована на площі 100 кв. м;
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідоване підручними засобами. На іншій локації у цьому ж районі горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували на площі 35 кв. м;
- у Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.