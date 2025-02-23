Україну атакувала рекордна кількість безпілотників, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n204270-rekordnu-kilkist-bezpilotnykiv-zapustyly-rashysty-vnochi-po-ukrayini-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 23 лютого (із 19.00 22 лютого), атакували Україну рекордною кількістю безпілотників.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що рашисти атакували Україну:

267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків тимчасово окупованого Криму, а також російських Орла, Брянська, Курська, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська;

трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

Станом на 08.00:

підтверджено збиття 138 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях;

119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Білорусі, один — в росію.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, за даними ДСНС, у Києві: