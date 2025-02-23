Буданова и Малюка планировали убить накануне инаугурации путина

https://racurs.ua/n204282-budanova-i-maluka-planirovali-ubit-nakanune-inauguracii-putina.html

Ракурс

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що на нього та очільника ГУР Кирила Буданова минулого року на Великдень планувався замах.

Про це 23 лютого заявив голова СБУ Василь Малюк на «Форумі. Україна Рік-2025».

Буданова збиралися вбити на минулий Великдень, перед інавгурацією путіна.

Замах також планувався на нього.

За словами Малюка, за три роки повномасштабного вторгнення СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі. Серед них були й ті, які хотіли ліквідувати Володимира Зеленського