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Последствия удара российского беспилотника по Сумам, фото: Сумская ОВА
Рашисты ударили беспилотником по Сумам — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n204314-rashisty-udarili-bespilotnikom-po-sumam-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Внаслідок російської атаки:
- одна людина загинула;
- двох людей травмовано;
- пошкоджено автомобіль.
На місці події працюють рятувальники.