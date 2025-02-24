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Последствия удара российского беспилотника по Сумам, фото: Сумская ОВА

Рашисты ударили беспилотником по Сумам — погиб человек (ФОТО)

24 фев 2025, 18:20
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Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Внаслідок російської атаки:

  • одна людина загинула;
  • двох людей травмовано;
  • пошкоджено автомобіль.

На місці події працюють рятувальники.

Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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