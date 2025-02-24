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Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: Сумська ОВА
Рашисти вдарили безпілотником по Сумах — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204314-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-sumah-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.
Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Внаслідок російської атаки:
- одна людина загинула;
- двох людей травмовано;
- пошкоджено автомобіль.
На місці події працюють рятувальники.