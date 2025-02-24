Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: Сумська ОВА

Рашисти вдарили безпілотником по Сумах — загинула людина (ФОТО)

24 лют 2025, 18:20
999

Російські загарбники сьогодні, 24 лютого, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.

Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Внаслідок російської атаки:

  • одна людина загинула;
  • двох людей травмовано;
  • пошкоджено автомобіль.

На місці події працюють рятувальники.

Наслідки удару російського безпілотника по Сумах, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів