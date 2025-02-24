Спасатели ликвидировали пожары сухостоя в Закарпатье и Львовской области, фото: ГСЧС

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Через спалювання сухої трави на Закарпатті та Львівщині загинули люди.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Один із трагічних випадків стався у селі Вільхівці-Лази, що на Закарпатті. 70-річна жінка, намагаючись позбутися сухостою на власній ділянці, не змогла контролювати вогонь. Ймовірно, полум’я перекинулося на її одяг, спричинивши важкі опіки. Врятувати постраждалу не вдалося, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що ситуація з пожежами на Закарпатті залишається критичною. Лише за вихідні у регіоні зафіксували 78 загорянь сухої трави та чагарників загальною площею майже 61 га.

Ще один інцидент стався на Львівщині. У селі Наварія, Львівського району, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловіка. Обставини загибелі та особу встановлюють правоохоронці, — додали у ДСНС.

На Львівщині за останню добу в області зареєстровано 76 випадків займання сухостою.