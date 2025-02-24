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Рятувальники ліквідували пожежі сухостою на Закарпатті та Львівщині, фото: ДСНС

Спалювання сухої трави спричинило загибель людей на Закарпатті та Львівщині (ФОТО)

24 лют 2025, 18:56
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Через спалювання сухої трави на Закарпатті та Львівщині загинули люди.

Про це сьогодні, 24 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Один із трагічних випадків стався у селі Вільхівці-Лази, що на Закарпатті. 70-річна жінка, намагаючись позбутися сухостою на власній ділянці, не змогла контролювати вогонь. Ймовірно, полум’я перекинулося на її одяг, спричинивши важкі опіки. Врятувати постраждалу не вдалося, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що ситуація з пожежами на Закарпатті залишається критичною. Лише за вихідні у регіоні зафіксували 78 загорянь сухої трави та чагарників загальною площею майже 61 га.

Ще один інцидент стався на Львівщині. У селі Наварія, Львівського району, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини, ймовірно, чоловіка. Обставини загибелі та особу встановлюють правоохоронці, — додали у ДСНС.

На Львівщині за останню добу в області зареєстровано 76 випадків займання сухостою.

Будьте відповідальними! Пам’ятайте: одна іскра може коштувати життя, — наголошують у ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежі сухостою на Закарпатті та Львівщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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