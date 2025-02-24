Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Честно»

https://racurs.ua/n204322-v-rade-snova-zaregistrirovali-postanovlenie-o-demokratii-nardep.html

Ракурс

У Верховній Раді знову зареєстрували «постанову про демократію» — під новим номером 13041.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, ввечері повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що текст нової постанови такий самий, як і аналогічної постанови № 13039, котра сьогодні не змогла набрати необхідної кількості голосів.