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Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Честно»

В Раде снова зарегистрировали «постановление о демократии» — нардеп

24 фев 2025, 21:58
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У Верховній Раді знову зареєстрували «постанову про демократію» — під новим номером 13041.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, ввечері повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що текст нової постанови такий самий, як і аналогічної постанови № 13039, котра сьогодні не змогла набрати необхідної кількості голосів.

Завтра знову будуть голосувати і начебто цього разу голоси мають знайти, — додав він. — Сподіваюсь цього разу всі прихильники демократії краще прорахували ризики ніж сьогодні з цією проваленою Постановою… Наприклад, а що робити, якщо раптом виявиться зранку що трибуна Ради так само демократично заблокована.

Джерело: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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