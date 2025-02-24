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Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Чесно»
У Раді знову зареєстрували «постанову про демократію» — нардепhttps://racurs.ua/ua/n204322-u-radi-znovu-zareiestruvaly-postanovu-pro-demokratiu-nardep.htmlРакурс
У Верховній Раді знову зареєстрували «постанову про демократію» — під новим номером 13041.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, ввечері повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нардеп зазначив, що текст нової постанови такий самий, як і аналогічної постанови № 13039, котра сьогодні не змогла набрати необхідної кількості голосів.
Завтра знову будуть голосувати і начебто цього разу голоси мають знайти, — додав він. — Сподіваюсь цього разу всі прихильники демократії краще прорахували ризики ніж сьогодні з цією проваленою Постановою… Наприклад, а що робити, якщо раптом виявиться зранку що трибуна Ради так само демократично заблокована.
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