Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Чесно»

https://racurs.ua/ua/n204322-u-radi-znovu-zareiestruvaly-postanovu-pro-demokratiu-nardep.html

Ракурс

У Верховній Раді знову зареєстрували «постанову про демократію» — під новим номером 13041.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 лютого, ввечері повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що текст нової постанови такий самий, як і аналогічної постанови № 13039, котра сьогодні не змогла набрати необхідної кількості голосів.