Верховна Рада провалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії росії

https://racurs.ua/ua/n204308-rada-provalyla-postanovu-pro-pidtrymku-demokratiyi-v-ukrayini.html

Ракурс

Верховна Рада провалила постанову № 13039 про підтримку демократії в Україні в умовах агресії росії.

У залі знайшлося тільки 218 голосів «за», повідомив у себе в Телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Вона передбачала акцентування уваги на необхідності дотримання принципу інституційної безперервності влади, особливо під час воєнного стану, та наголошує, що Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента.

Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно з частиною першою статті 108 Конституції України, — ідеться в проекті постанови.

Уранці 24 лютого Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного збройного вторгнення рф в Україні.