Эммануэль Макрон анонсировал перемирие в Украине. Фото:

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Перемир’я у війні росії проти України може бути досягнуте найближчими тижнями.

Потенційне перемир’я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні. Однак недотримання перемир’я з боку росії стане доказом її несерйозності у мирних переговорах. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає видання Le Monde.

Схема має бути такою: переговори між США та рф, а також між США та Україною, — зазначив французький лідер і додав, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні.

Макрон закликав США до солідарності з європейськими союзниками у випадку завершення бойових дій. Наголосив, що обговорив це питання з 30 європейськими лідерами та їхніми союзниками, багато з яких висловили готовність до компромісів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном висловив сподівання, що війна в Україні «може закінчитися незабаром — протягом декількох тижнів». Також глава Білого дому сподівається, що дуже скоро буде підписана «життєво важлива» угода щодо рідкоземельних елементів з Україною.

Джерело: Le Monde