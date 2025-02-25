Россияне нанесли удары по Краматорску, убив и ранив людей

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Армія рф 25 лютого ударила по Краматорську, одна людина загинула, 14 поранено.

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що вдень у вівторок російські військові завдали удару по Краматорську, який є адміністративним центром підконтрольної Україні частини Донецької області.

За даними української поліції, щонайменше одна людина загинула, поранення отримали 14 осіб, зокрема четверо дітей.

Поліція повідомляє, що під час удару, завданого о 14.20, постраждав приватний сектор, де було пошкоджено щонайменше 17 житлових будинків. Краматорськ знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

Українська влада закликає всіх жителів Донецької області евакуюватися, проте примусову евакуацію оголошено лише з частини населених пунктів, де небезпека особливо велика. Наприкінці минулого року українська влада повідомляла, що в області залишаються близько 316 тис. мирних жителів.