Возросло количество раненых в Константиновке. Фото: полиция

https://racurs.ua/n204366-vozroslo-kolichestvo-ranenyh-v-rezultate-bombardirovki-konstantinovki.html

Ракурс

Російське бомбардування Костянтинівки 26 лютого призвело до загибелі п’ятьох осіб.

Серед загиблих — 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Ще 11 осіб дістали поранення. Постраждали п’ятеро жінок і шестеро чоловіків від 33 до 83 років. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Наразі відомо, що ворожа авіація скинула на місто та околиці щонайменше шість авіабомб «ФАБ-250». Наразі тривають рятувальні заходи. Внаслідок атаки зруйновані 52 цивільні об'єкти, з них понад 20 — це житлові будинки.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін поінформував, що в місті пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 12 торгових павільйонів, три підприємства, чотири автомобілі, автобус і дві лінії електропередач.

Нагадаємо, 26 лютого російська авіація скинула кілька КАБів на Костянтинівку та околиці міста. Внаслідок удару загинули п’ять людей, а восьмеро дістали поранення.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін наголосив, що останнім часом атаки окупантів на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.