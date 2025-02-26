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Андрей Гнатов был уволен с должности командующего. Фото:
Зеленский уволил Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУhttps://racurs.ua/n204374-zelenskiy-uvolil-gnatova-s-doljnosti-komanduuschego-obedinennymi-silami-vsu.htmlРакурс
Андрій Гнатов звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Відповідне кадрове рішення прийняв президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в указі № 148/2025, який 26 лютого був опублікований на сайті глави держави.
Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України, — йдеться в тексті.
Причини звільнення Гнатова залишаються наразі невідомі.
Як відомо, у 2022 році Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення частини Херсонської області від російських окупантів. Навесні 2023 року він керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського.
Командувачем Об'єднаними силами ЗСУ Гнатов був призначений у червні 2024 року. Він зайняв цю посаду замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів України призначив Євгена Мойсюка, колишнього заступника екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заступником міністра оборони Рустема Умєрова.