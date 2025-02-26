Андрія Гнатова звільнили з посади командувача. Фото:

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Андрій Гнатов звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Відповідне кадрове рішення прийняв президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в указі № 148/2025, який 26 лютого був опублікований на сайті глави держави.

Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України, — йдеться в тексті.

Причини звільнення Гнатова залишаються наразі невідомі.

Як відомо, у 2022 році Гнатов очолив оборону Миколаєва і був одним із командувачів, що відповідали за звільнення частини Херсонської області від російських окупантів. Навесні 2023 року він керував обороною Бахмуту, який на той момент перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського.

Командувачем Об'єднаними силами ЗСУ Гнатов був призначений у червні 2024 року. Він зайняв цю посаду замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Нагадаємо, 7 лютого Кабінет міністрів України призначив Євгена Мойсюка, колишнього заступника екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заступником міністра оборони Рустема Умєрова.